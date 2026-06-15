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"دفتر الموت".. مدرب اليابان يلفت الأنظار بطريقة مثيرة بعد النتيجة التاريخية

كتب : محمد خيري

01:24 م 15/06/2026 تعديل في 02:00 م
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    لافتة مدرب اليابان في مواجهة هولندا
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    لافتة مدرب اليابان في مواجهة هولندا
  • عرض 4 صورة
    لافتة مدرب اليابان في مواجهة هولندا

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أثار هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان، اهتمام الجماهير والمتابعين خلال مواجهة هولندا في كأس العالم 2026، بعدما لجأ إلى أسلوب غير معتاد لتوجيه لاعبيه من على الخط الجانبي.

تعادل بين اليابان هولندا

وشهدت المباراة، بين اليابان وهولندا، التي انتهت بالتعادل 2-2، عودة المنتخب الياباني مرتين من التأخر في النتيجة؛ إذ افتتح المنتخب الهولندي التسجيل عبر فيرجيل فان دايك، قبل أن يدرك كيتو ناكامورا التعادل. وعاد الهولنديون للتقدم بهدف ثانٍ حمل توقيع سامرفيل، لكن دايتشي كامادا خطف هدف التعادل لليابان في الدقائق الأخيرة.

وخلال مجريات اللقاء، رفع مورياسو لوحة بيضاء كُتبت عليها أرقام كبيرة، في مشهد لفت الأنظار وأثار تساؤلات واسعة حول الرسائل التي أراد إيصالها إلى لاعبيه.

لافتة خارج الصندوق من مدرب اليابان

ووفقاً لما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الأرقام كانت تمثل عدّاً تنازلياً للوقت المتبقي من المباراة، بهدف تذكير اللاعبين بقرب النهاية وتحفيزهم على زيادة الضغط بحثاً عن هدف التعادل.

في المقابل، أشارت تقارير ومنصات متخصصة في التحليل الفني إلى أن الأرقام ربما كانت جزءاً من نظام تكتيكي مشفر، يتيح للجهاز الفني نقل التعليمات والخطط إلى اللاعبين من دون كشفها للمنافس.

وبغض النظر عن التفسير الحقيقي للوحة، فقد حظيت اللقطة بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثير من المشجعين بابتكار المدرب الياباني، معتبرين أن أسلوبه يعكس تفكيراً خارج المألوف.

لوحة "دفتر الموت"

كما أطلق بعض المتابعين على اللوحة لقب "دفتر الموت"، في إشارة ساخرة إلى الأنمي الياباني الشهير Death Note، الذي تدور أحداثه حول دفتر خارق يمنح صاحبه القدرة على قتل أي شخص يدوّن اسمه فيه.

وأصبحت اللقطة واحدة من أكثر المشاهد تداولاً عقب المباراة، لتضيف فصلاً جديداً إلى الحضور اللافت للمدرب الياباني في البطولة العالمية.

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اليابان هولندا كأس العالم

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