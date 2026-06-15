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رسميا.. مورينيو يحسم أولى صفقات ريال مدريد مقابل 55 مليون يورو

كتب : محمد خيري

01:30 م 15/06/2026 تعديل في 01:30 م

مورينيو

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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، تعاقده رسمياً مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لستة مواسم حتى 30 يونيو 2032.

ريال مدريد يتعاقد مع مارك كوكوريلا

وقال النادي الملكي في بيان رسمي مقتضب: "توصل نادي ريال مدريد ونادي تشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريلا، الذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم قادمة".

ولم يكشف ريال مدريد عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن النادي سيدفع 55 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب.

أول صفقة في عهد مورينيو

ويُعد مارك كوكوريلا أول صفقات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، كما يمثل أول تعاقد رسمي في الولاية الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي عاد مؤخراً إلى قيادة الفريق.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً هدفاً لكل من نادي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم الصفقة لصالحه.

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ريال مدريد مورينيو كوكوريلا

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