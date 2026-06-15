أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنهاية 2025، بنحو 34 ألف عامل مقارنة بـ2024، في استمرار لاتجاه انخفاض العمالة داخل هذا القطاع، إذ كان إجمالي عدد العاملين 586.1 ألف عامل خلال 2025 مقابل 620.1 ألف عامل في 2024 بانخفاض قدره 5.5%.

وحسب بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، تراجع عدد العاملين الذكور إلى 515 ألف عامل خلال 2025 مقابل 544 ألفًا في 2024، بنسبة نحو 5.3%، كما انخفض عدد العاملات الإناث إلى 71.1 ألف عاملة مقابل 76.1 ألفًا في 2024، بنسبة تراجع بلغت 6.6%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذ قطاع الإسكان والتعمير على النصيب الأكبر من العمالة، بعدما سجل 210.5 ألف عامل، بما يمثل 35.9% من إجمالي العاملين بالقطاع العام والأعمال العام، وجاء قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، تلاه قطاع الكهرباء بنسبة 17.9%، وفق البيانات.

أما جغرافيًا، فقد تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر استحواذًا على العاملين بالقطاع العام، بعدد نحو 177 ألف عامل، يمثلون 30.3% من إجمالي العاملين، تلتها الإسكندرية بنحو 55 ألف عامل، ثم الجيزة بحوالي 36 ألف عامل، فالغربية بنحو 30 ألف عامل، وأخيرًا القليوبية بحوالي 25 ألف عامل، حسب "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وفيما يتعلق بالتوزيع الوظيفي، أظهرت بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" أن الوظائف التنفيذية استحوذت على الحصة الأكبر من العاملين بنسبة 37.8% من الإجمالي، بينما سجلت الوظائف المكتبية أقل نسبة بين الفئات الوظيفية المختلفة عند 1.2%.