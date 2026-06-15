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بعد تألقه أمام الإكوادور.. معلومات عن يان ديوماندي لاعب كوت ديفوار

كتب : محمد الميموني

12:23 م 15/06/2026
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شهدت مباراة كوت ديفوار والأكوادور في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 تألق لاعب الأفيال يان ديوماندي، بعد أداؤه المتميز والقوي أمام الإكوادور.

بينما سجل اللاعب يان ديوماندي، الهدف الأول لصالح فريقه في مرمى الإكوادور من الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

من هو يان ديوماندي لاعب منتخب كوت ديفوار

يان ديوماندي من مواليد العاصمة الإيفوارية أبيدجان في 14 نوفمبر 2006، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة وانضم إلى أكاديمية دي إم إي في عام 2022، بعد اللعب لفريق كرة القدم في المدرسة الثانوية للبنين يولي هورنتس، وجرى اختياره كأفضل لاعب في ستاري لعام 2023، وساعدوا أيضًا فريقهم على الفوز ببطولة 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الدوري الممتاز.

وفي أكتوبر 2023، ذهب ديوماندي للتجربة في النادي الأسكتلندي رينجرز، لكن انتهى الأمر بعدم توقيع العقد والعودة إلى DME.

في 27 نوفمبر 2024، وافق ديوماندي على اللعب لاحد الأندية الاسبانية، وبعد انضمامه رسميًا إلى النادي الاسباني في انتقالات يناير كان أحد لاعبي الفريق البدلاء لكنه ظهر لأول مرة مع الفريق الأول، والدرجة الأولى في 29 مارس 2025، عندما نزل جاء متأخرًا بديلًا لخوان كروز وتلقى فريقه خسارة خارج أرضه بنتيجة 3–2 أمام ريال مدريد.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار، أصبح في المركز الثاني بالمجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف، بينما تواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن كوراساو صاحب المركز الأخير.

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