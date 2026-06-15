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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية

كتب : محمد سامي

01:25 م 15/06/2026

الفريق أشرف سالم زاهر

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بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ جاء فيها :-

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونةً بأطيب الأمنيات بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1448هـ ، أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء ، وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان ، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التي يحملون أماناتها دفاعًا عن الوطن أرضًا وشعبًا ، مستلهمين القدوة الحسنة للرسول الكريم "صلوات الله عليه وسلامه" في البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم .
حفظكم الله ورعاكم وسدد خُطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها .
وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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القوات المسلحة الرئيس السيسي رأس السنة الهجرية

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