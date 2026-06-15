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تشكيل بلجيكا المتوقع ضد منتخب مصر.. دوكو يقود الهجوم

كتب : رمضان حسن

11:35 ص 15/06/2026
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استقر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة مصر في الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر هذه المباراة ضمن المجموعة السابعة بدور المجموعات والتي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة .

وكشفت شبكةESPN الأمريكية عن التشكيل الأقرب لمنتخب بلجيكا ضد مصر وفقًا للتدريبات الأخيرة، إذ أكدت أن المنافس سيخوض المباراة بالقوة الضاربة هجوميًا.

وشهدت تدريبات بلجيكا إصابة اللاعب جيريمي دوكو قبل أن يتعافي وتتأكد جاهزيته لمباراة المنتخب المصري الليلة.

ووفقا للشبكة ذاتها، فإن المدير الفني رودي جارسيا سيلعب بطريقته المعتادة 4-2-3-1 علي أن يبدأ منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع : براندون ميشيل-ناثان نجوي-توماس مونييه-مكسيم دي كويبر

خط الوسط : يوري تيليمانس-أمادو أونانا

خط الوسط الهجومي: كيفين دي بروين-لياندرو تروسارد - جيريمي دوكو

الهجوم: تشارلز دي كيتلير.

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