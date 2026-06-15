كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية والتراشق بالحجارة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأثنين، إنه بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنها حدثت بتاريخ 13 من الشهر الجاري، بين طرفين: الأول يضم 5 أشخاص وسيدة، والثاني يضم 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث استعان الطرفان بمعارفهم، وتعدوا على بعضهم بالضرب باستخدام عصي خشبية وحديدية وأسلحة بيضاء، إضافة إلى التراشق بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم محتويات أحد المقاهي وترويع المارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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