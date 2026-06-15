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قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

11:09 ص 15/06/2026 تعديل في 11:43 ص

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيك

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الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية والأفريقية يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 .

موعد مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

يوجد عدد من القنوات التي يمكن للجمهور متابعة المباراة من خلالها، حيث تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق البث الحصري للمباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل القنوات التي تنقل المباراة، كالتالي:


-beIN SPORTS MAX 2


-beIN SPORTS MAX 4

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة مباراة مصر وبلجيكا عبر تردد القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات، والذي يتيح مشاهدة المباريات بدون اشتراك، وتتمثل الإعدادات في التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، مع معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. يعتبر هذا الخيار مهمًا لعشاق الكرة الذين يودون متابعة المباريات مجانًا وعلى شاشة واضحة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
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كأس العالم مصر وبلجيكا

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