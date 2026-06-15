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تفاصيل جلسة صلاح وحسام حسن مع لاعبي مصر قبل مواجهة بلجيكا

كتب : رمضان حسن

01:05 م 15/06/2026 تعديل في 02:01 م

حسام حسن

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عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعًا هامًا مع لاعبي المنتخب وذلك قبل ملاقاة بلجيكا في تمام العاشرة مساءً علي ملعب" لومن فيلد" في الجولة الاولي لبطولة كأس العالم 2026.

تهيئة لاعبي مصر نفسيا قبل مواجهة بلجيكا

وشهدت تدريبات منتخب مصر الأخيرة تركيز شديد من حسام حسن علي تهيئة لاعبيه نفسيًا لهذه المواجهة والتأكيد علي ضرورة تحقيق انطلاقة قوية في المونديال ، كما كانت هناك تعليمات صارمة للاعبي مصر بضرورة تفادي الأخطاء داخل أرضية الملعب خلال المباراة.

وقام الجهاز الفني بمراجعة دقيقة لطريقة لعب المنتخب البلجيكي والتركيز أيضًا علي نقاط الضعف الموجودة في صفوفه، وحرص حسام حسن ومعاونوه علي توجيه تعليمات واضحة تتعلق بضرورة الثقة بالنفس والالتزام الدفاعي والتحول السريع من الدفاع للهجوم واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك المنتخب البلجيكي.

ورفض المدير الفني فكرة تأثر لاعبي منتخب مصر بالفوارق الفنية مع منتخب بلجيكا، وقال لهم إنهم لاعبين كبار وكرة القدم لا تعترف بالأسماء إنما بالجهد والعطاء والتركيز والطموح والانضباط التكتيكي داخل الملعب.

حسام حسن يذاكر بلجيكا وصلاح يجتمع مع زملائه

وشاهد جهاز المنتخب المصري آخر 4 مباريات لمنتخب بلجيكا، وكانت له تعليمات واضحة للاعبي الدفاع بالحد تماما من خطورة اللاعب جيريمي دوكو وإغلاق المساحات تمامًا أمامه وعدم منحه حرية التوغل سواء داخل منطقة الجزاء أو من على أطراف الملعب.

في ذات السياق، عقد محمد صلاح نجم منتخب مصر وقائده عقب المران الختامي جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث فيها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا وعدم السماح للخصم بتحقيق الفوز

وشدد صلاح لزملائه علي أن المنتخب المصري جاء إلي المونديال هذه المرة ليس من أجل تكرار ما حدث في النسخ الماضية بالخروج من دور المجموعات بل من أجل الذهاب إلي ما هو أبعد بالتأهل إلي دور الـ32 والاستمرار في الحلم.

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منتخب مصر وبلجيكا مونديال 2026 حسام حسن

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