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غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية

كتب : أحمد جمعة

12:46 م 15/06/2026

غلق منشأة طبية

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تمكنت الحملات التفتيشية لوزارة الصحة من ضبط 27 منشأة طبية غير مرخصة، وعدد من مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية، في قنا، وأسوان، والمنيا، والجيزة.

نتائج الحملات تعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة الصحية


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نتائج الحملات تعكس كفاءة منظومة الرصد والتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الطبية، وقدرة فرق العلاج الحر على اكتشاف المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي ممارسة طبية تتم خارج الأطر القانونية أو دون ترخيص.

وأشار إلى أن الحملات بالمحافظات المذكورة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت تشغيل منشآت دون ترخيص، وحيازة أدوية مجهولة المصدر، واستخدام أجهزة طبية غير مرخصة، فضلًا عن رصد حالات ادعاء تقديم خدمات طبية دون استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

بدوره أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، استمرار حملات التفتيش والرقابة بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة.

ودعا المواطنين إلى تلقي الخدمات الطبية من المنشآت المرخصة فقط، والتحقق من التراخيص الرسمية للمنشآت والممارسين الصحيين قبل الحصول على أي خدمة طبية.

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