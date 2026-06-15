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مي العيدان في المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة: "هبوط حاد وجفاف شديد"

كتب : سهيلة أسامة

11:40 ص 15/06/2026

الإعلامية الكويتية مي العيدان

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كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مي العيدان تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

وكتبت العيدان عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "يا الله الحمد لله، من المسرح ما مداني أروح البيت، وبعد ساعات قليلة بالإسعاف إلى المستشفى، والدكتور يبشرني هبوط حاد بالدورة الدموية وجفاف حاد بالجسم، ويقول لي احتمال دخول يومين".

وفي منشور آخر، نشرت مي العيدان مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تتلقى العلاج عن طريق المحاليل الوريدية، وعلقت قائلة: "ورب الكعبة أحس عروقي تعورني من الجفاف وودي أصرخ من العوار والألم.. مو قادرة".

أزمة مي العيدان مع الفنان أحمد بدير

من ناحية أخرى، كانت مي العيدان دخلت في خلاف مع الفنان أحمد بدير قبل عامين، بعدما أثار تعليق لها بشأنه حالة من الجدل، وهو ما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها انتهت بصدور حكم بتغريمها.

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