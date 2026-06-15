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انتهاء فترة ندب أول سيدة تتولى منصب مساعد وزير الأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:18 م 15/06/2026

وزارة الأوقاف

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كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن الدكتور مروة ياسين مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، عادت مرة أخرى إلى جهة عملها الأصلي بجامعة بني سويف، بعد انتهاء فترة ندبها للوزارة، والتي وصلت لمدة عام.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الدكتورة مروة ياسين هي أول سيدة تتولى منصب مساعد وزير منذ إنشاء وزارة الأوقاف، واستُحدث منصبها في عهد الدكتور أسامة الأزهري، ومن المعروف أنها ابنة الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي.

ومن جانبه، قالت الدكتور مروة ياسين، المساعد السابق لوزير الأوقاف، في تصريح لمصراوي، الاثنين، إنها عادت إلى عملها الأصلى مرة أخرى بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، بعد انتهاء فترة ندبها للوزارة والتي وصلت لمدة عام.

ومن المقرر، أن يقوم الدكتور أسامة الأزهري، عصر غد الأربعاء، بتكريم الدكتور مروة ياسين المساعد السابق للوزير لشئون الواعظات، والسيدة وفاء التي تبرعت بمنزلها لتحفيظ القرآن الكريم.

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وزارة الأوقاف الدكتور مروة ياسين أسامة الأزهري عبلة الكحلاوي

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