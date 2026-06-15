إعلان

بعد هبوط تجاوز 5%.. النفط يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر

كتب : أحمد الخطيب

01:50 م 15/06/2026

النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 3 أشهر، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما عزز توقعات الأسواق بعودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.34% ليصل إلى نحو 80.35 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام برنت بنسبة 5.13% ليسجل 82.85 دولارًا للبرميل، وسط عمليات بيع واسعة في أسواق الطاقة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تراجع حاد بعد التوصل لاتفاق بإنهاء الحرب

وجاء هذا التراجع الحاد مدفوعًا بحالة التفاؤل التي سادت الأسواق عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب، بالتزامن مع تأكيدات رسمية من الجانبين بشأن التوصل إلى تفاهمات تنهي العمليات العسكرية وتفتح الباب أمام استعادة الاستقرار في المنطقة.

كما عززت هذه التطورات توقعات المستثمرين بانحسار المخاطر الجيوسياسية التي كانت تهدد إمدادات النفط العالمية، خاصة مع عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط في العالم، وهو ما انعكس سريعًا على حركة الأسعار.

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد أعلنوا، أمس الأحد، التوصل إلى إطار عمل للسلام ينهي الحرب بين البلدين، ويتضمن رفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، في خطوة يرى محللون أنها قد تعيد التوازن إلى أسواق الطاقة العالمية وتخفف الضغوط التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط الحرب الإيرانية مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
اقتصاد

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تعرض لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب
أخبار مصر

تعرض لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب
رسوم الملاحة ومضيق هرمز.. تفاصيل جديدة تكشفها إيران بشأن التفاهم مع أمريكا
شئون عربية و دولية

رسوم الملاحة ومضيق هرمز.. تفاصيل جديدة تكشفها إيران بشأن التفاهم مع أمريكا
محمد رمضان يدعم منتخب مصر قبل انطلاقته في كأس العالم 2026 بأغنية جديدة
زووم

محمد رمضان يدعم منتخب مصر قبل انطلاقته في كأس العالم 2026 بأغنية جديدة
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة
أخبار البنوك

الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟