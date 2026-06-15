تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 3 أشهر، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما عزز توقعات الأسواق بعودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.34% ليصل إلى نحو 80.35 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام برنت بنسبة 5.13% ليسجل 82.85 دولارًا للبرميل، وسط عمليات بيع واسعة في أسواق الطاقة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تراجع حاد بعد التوصل لاتفاق بإنهاء الحرب

وجاء هذا التراجع الحاد مدفوعًا بحالة التفاؤل التي سادت الأسواق عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب، بالتزامن مع تأكيدات رسمية من الجانبين بشأن التوصل إلى تفاهمات تنهي العمليات العسكرية وتفتح الباب أمام استعادة الاستقرار في المنطقة.

كما عززت هذه التطورات توقعات المستثمرين بانحسار المخاطر الجيوسياسية التي كانت تهدد إمدادات النفط العالمية، خاصة مع عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط في العالم، وهو ما انعكس سريعًا على حركة الأسعار.

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد أعلنوا، أمس الأحد، التوصل إلى إطار عمل للسلام ينهي الحرب بين البلدين، ويتضمن رفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، في خطوة يرى محللون أنها قد تعيد التوازن إلى أسواق الطاقة العالمية وتخفف الضغوط التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية.