واصلت اللجنة العليا لاختيار القيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، بالمستويات الوظيفية "الممتاز - العالي - مدير عام" بناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وتضم لجنة القيادات الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

التنمية المحلية تواصل مقابلات اختيار القيادات لدعم التطوير المؤسسي

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه، خلال اليوم الثاني للمقابلات الشخصية، تم إجراء مقابلات مع 32 متقدمًا لشغل وظائف الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة المركزية لتقويم الأداء، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، مشيرة إلى أن إجمالي المقابلات التي أُجريت حتى الآن بلغ 55 متقدمًا من أصل 370 متقدمًا استوفوا الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن اللجنة العليا للقيادات تحرص، خلال المقابلات الشخصية، على الوقوف على الخبرات المهنية والمسيرة الوظيفية للمتقدمين، إلى جانب تقييم رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على قيادة العمل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة القادرة على دعم جهود التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في تحديث منظومة الإدارة المحلية.

وأضافت أن الوظائف المطروحة في الإعلان شملت وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز، هما: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وشمل الإعلان كذلك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها: إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.