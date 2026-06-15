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يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية اليوم أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



كل ماتريد معرفته عن ملعب لومن فيلد التي يستضيف مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026



ويقع ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.



وافتتح الملعب رسميا في 28 يونيو 2002 تحت اسم "ملعب سيهوكس"، قبل أن يشهد عدة تغييرات في اسمه حتى استقر على اسمه الحالي.



ويعد الملعب المقر الرئيسي لفريق سياتل ساوندرز الذي يقع في الدوري الأمريكي، ويتسع لنحو 68,740 متفرجًا في مباريات كرة القدم، مع إمكانية زيادة السعة في الفعاليات الكبرى.



ويتميز بتصميمه المفتوح وأجوائه الجماهيرية الصاخبة، إضافة إلى إطلالاته المتميزة.



مجموعة مصر في كأس العالم 2026



ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا في كأس العالم 2026



