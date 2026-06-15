ظهرت ليلى هيثم، الشهيرة بـ"شهد"، رفقة أفراد أسرتها، صباح اليوم الاثنين، خارج محكمة جنايات بورسعيد، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد".

وشهد هي ابنة شقيقة خطيب المجني عليها (فاطمة ياسر خليل)، المعروفة إعلامياً بـ"عروس بورسعيد"، والتي برز اسمها كشاهدة إثبات وركيزة محورية لفك لغز القضية التي وقعت أحداثها في فبراير 2026.

وتُعقد جلسة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، فاطمة ياسر خليل، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت المتهمة "دعاء" زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة سكنية تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة الفتاة.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد القضية أمام هيئة جديدة، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع من الرأي العام، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.