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السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين في قمة السوق لدول "الكوميسا"

10:52 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين في قمة السوق لدول "الكوميسا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل قبل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين في القمة، قبيل انطلاق أعمالها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الكوميسا العاصمة الإدارية

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