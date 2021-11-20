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رضوى الشربيني تعلق على زواج بيج رامي: "بدل ما يكافئها اتجوز عليها"

10:29 م السبت 20 نوفمبر 2021
رضوى الشربيني تعلق على زواج بيج رامي: "بدل ما يكافئها اتجوز عليها"

المذيعة رضوى الشربيني

كتب- مينا غالي:

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على الزواج الثاني لبيج رامي الشهير بـ"مستر أوليمبيا" وبطل العالم في كمال الأجسام.

ونشرت الشربيني صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" وغردت قائلة: "بدل ما يكافئها أنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل.. راح اتجوز عليها!".

وكان بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي المعروف بـ"بيج رامي" احتفل بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي ولديه منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات. ​
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رضوى الشربيني بيج رامي مستر أوليمبيا كمال الأجسام تويتر

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