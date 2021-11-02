مائل للحرارة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف في اول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.