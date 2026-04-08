قال بيان صادر عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يتابع باهتمام بالغ تطورات التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما شهده من تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية كادت أن تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة بشكل يهدد استقرار المنطقة بأكملها، خاصة في ظل مؤشرات خطيرة تمثلت في استهداف محتمل للبنية التحتية وتصاعد حدة الخطاب العسكري.

خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء

وثمن الحزب الدور المحوري الذي قامت به الدولة المصرية في احتواء الصراع، حيث تحركت بشكل سريع ومنظم عبر قنوات دبلوماسية متعددة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، بما ساهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين.

وأكد الحزب أن التحرك المصري جاء في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب التصعيد من مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على قراءة المشهد الإقليمي بدقة، والتدخل الفعال لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع مفتوح قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وتأمين الممرات البحرية الحيوية وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وأشار حزب مستقبل وطن إلى أن نجاح الجهود المصرية في دعم مسار التهدئة لم يقتصر على وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، بل امتد لفتح مسار سياسي يتيح للأطراف فرصة إعادة تقييم الموقف والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يضع أسساً واضحة لتسوية شاملة تعالج جذور الصراع وتمنع تكرار أسبابه.

وشدد حزب مستقبل وطن على أن هذه الهدنة تمثل فرصة مهمة يجب البناء عليها، من خلال التزام جميع الأطراف بضبط النفس والانخراط في مفاوضات جادة تضمن عدم تجدد التصعيد، وتحقيق قدر من الاستقرار المستدام في المنطقة.

ويجدد الحزب دعمه الكامل للتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الملف، وأن مصر ستظل طرفاً فاعلاً في دعم الاستقرار الإقليمي ومساندة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، ودعم مسارات الحلول السياسية بما يحد من النزاعات ويعزز السلم والأمن في كافة الدول وعلى كافة المستويات.