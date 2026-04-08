أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار التباين في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط أجواء متقلبة نسبيًا تتأثر بعدد من الظواهر الجوية.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود خلال ساعات الصباح الباكر مائلًا للبرودة إلى بارد، بينما يكون مائلًا للحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، على أن يميل الطقس للبرودة إلى البارد ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 14 للصغرى و24 للعظمى، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 13 للصغرى و21 للعظمى، وفي شمال الصعيد إلى 11 للصغرى و25 للعظمى، وتكون أعلى في جنوب الصعيد لتسجل 17 للصغرى و29 للعظمى.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات المبكرة من الصباح من الرابعة حتى التاسعة، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار على مناطق متفرقة

أشارت توقعات "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20%، خاصة على السواحل الشرقية وسيناء، وتمتد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار إلى بعض مناطق الوجه البحري ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى.

وتوقعت وجود نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء، وبعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية.

ظواهر جوية مصاحبة وتحذيرات

أوضحت "الأرصاد" أنه من المتوقع أن تصاحب السحب الرعدية بعض الظواهر الجوية مثل نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط، مع احتمال سقوط حبات البرد وحدوث برق في بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس، مع إمكانية تحديثها وفقًا لأي مستجدات، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

