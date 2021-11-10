الجيزة: رفع ١٦٣ حالة إشغال وتحرير ٨ محاضر بالدقي

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي الدقي، أمس بحملة لإعادة الانضباط في الشارع تحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي وذلك من خلال مراجعة ترخيص المحلات العامة والمقاهي ورفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، في نطاق ش التحرير وشارع سليمان جوهر وشارع الدقي.

وأسفرت الحملة، عن رفع ١٦٣ إشغال وتحرير عدد ٨ محاضر إشغال للطريق العام وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات. بحسب بيان صحفي.​