برلماني يطالب مصر للطيران بتخفيض أسعار التذاكر لأصحاب الهمم

(مصراوي):

طالب حمادة الفولي النائب عن محافظة أسيوط، النقل والطيران ومصر للطيران ولجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة أن تقدم شركة مصر للطيران تخفيض لأصحاب الهمم والمعاقين.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.

وقال البرلماني، إن جميع وسائل النقل تقدم تخفيضات وربما إعفاءات لأصحاب الهمم والمعاقين إلا شركة مصر للطيران، مشددًا على ضرورة أن تتيح الشركة هذا التخفيض أو الإعفاء لهذه الفئة سريعا.

جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.