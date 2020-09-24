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رئيس مدينة الجيزة يتابع تقديم طلبات التصالح بعدد من الأحياء

03:00 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، والمشرف على عدد من الأحياء، عملية تقديم المواطنين لطلبات التصالح على مخالفات البناء بأحياء الطالبية والعمرانية وبولاق الدكرور والهرم وذلك بعد فتح مدارس ببعض الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

وبحسب بيان، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة اليومية لتقديم المواطنين بطلبات التصالح في مخالفات البناء وازاله أية معوقات.

كما تابع أبوالنجا، تسهيل إجراءات تقديم طلب التصالح لمواطن من ذوي القدرات الخاصة وحتى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة به.

الجيزة طلبات التصالح العمرانية مخالفات البناء

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