أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

4 مديريات أوقاف تستقبل 14 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

10:32 م الخميس 27 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمود مصطفى:

استقبلت مديريات أوقاف (القليوبية – المنوفية – الجيزة – كفر الشيخ)، الخميس، سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحي بواقع (4) طن لمحافظتي: ( القليوبية والجيزة) و ( 3) طن لمحافظتي (المنوفية وكفر الشيخ)، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

مديريات الأوقاف لحوم لتوزيعها لحوم صكوك الأضاحي صكوك الأضاحي

الخبر التالى:

عودة أنشطة وشرط لدخول البلاد.. 5 قرارات حكومية تطبق أول سبتمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة أنشطة وشرط لدخول البلاد.. 5 قرارات حكومية تطبق أول سبتمبر