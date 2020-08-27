4 مديريات أوقاف تستقبل 14 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كتب - محمود مصطفى:

استقبلت مديريات أوقاف (القليوبية – المنوفية – الجيزة – كفر الشيخ)، الخميس، سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحي بواقع (4) طن لمحافظتي: ( القليوبية والجيزة) و ( 3) طن لمحافظتي (المنوفية وكفر الشيخ)، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.