الحكومة: العفو عن باقي عقوبة بعض المتهمين بمناسبة عيد الفطر
01:41 م الأربعاء 29 أبريل 2020
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.
جاء ذلك في بيان عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، عبر الفيديوكونفرانس.
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