المنيا - جمال محمد:

وسط أجواء احتفالية غامرة، أدى آلاف المصريين صلوات قداس عيد الميلاد المجيد داخل كنائس محافظة المنيا، بالتزامن مع انتشار أمني ملحوظ استهدف تسهيل حركة دخول وخروج المصلين وتأمين الاحتفالات التي نظمها الأطفال في المحيط الخارجي للكنائس.

مجسمات كرتونية وفرحة عارمة

وفي مشهد لافت بمطرانية السيدة العذراء والملاك رفائيل بمدينة المنيا الجديدة، ترأس نيافة الأنبا فام، أسقف شرق المنيا، صلوات القداس وسط حضور شعبي كبير.

وتميزت ساحة الكنيسة بأجواء مبهجة، حيث تزينت بمجسمات كرتونية تحاكي "مزود السيد المسيح" والسيدة العذراء، مما جعلها قبلة للكبار والصغار الذين توافدوا عليها لالتقاط الصور التذكارية توثيقاً لفرحة ليلة العيد.

رسائل المحبة والنسيج الواحد

وعلى الصعيد الرسمي، أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة موسعة شملت مطرانيات المحافظة شمالًا وجنوبًا لتقديم التهنئة للأساقفة وجموع المسيحيين في مصر.

وأكد المحافظ خلال زيارته أن عيد الميلاد المجيد يُعد مناسبة وطنية عظيمة تجسد أسمى معاني المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا في الوقت ذاته على صلابة النسيج المصري وقدرته على مواجهة التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة.