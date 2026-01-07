إعلان

"الكتكوت يهدد فراخ رمضان".. شعبة الدواجن تتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيهًا

كتب : داليا الظنيني

12:42 ص 07/01/2026

أسعار الدواجن

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن القفزة الحالية في أسعار الكتاكيت تمثل تحديًا جوهريًا أمام استقرار صناعة الدواجن في مصر، لافتًا إلى أن الأسواق تشهد عادةً زيادة في الطلب بنسبة تصل إلى 30% مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من المتوقع أن يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا خلال الموسم الرمضاني نتيجة زيادة الإقبال.

وأضاف رئيس الشعبة أن استقرار أسعار الأعلاف منذ ما يقرب من 8 أشهر يعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن أزمة سعر الكتكوت تظل العائق الأبرز الذي يحتاج إلى تدخل سريع لضبط التكلفة النهائية للمنتج.

وفي سياق متصل، أكد السيد على ضرورة وضع سقف سعري عادل للكتكوت، مطالبًا بأن لا يتجاوز سعره 20 جنيهًا، واصفًا هذا الرقم بـ "السعر العادل" الذي يضمن استمرارية المربين الصغار ويحمي المستهلك من المغالاة غير المبررة.

وتابع مشددًا على أن تحقيق هذا التوازن السعري سيسهم بشكل مباشر في استقرار منظومة الدواجن، خاصة في ظل الثبات الملحوظ في مدخلات الإنتاج الأخرى كالأعلاف.

