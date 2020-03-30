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“الوطنية للتدريب” للجيش الأبيض: أنتم خط الدفاع الأول في حربنا ضد كورونا

11:24 ص الإثنين 30 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الشكر والتحية إلى متدربيها وخريجيها من جيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين وعاملين بالقطاع الطبي من خلال كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن العاملون بالقطاع الطبي هم خط الدفاع الأول في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

وتضمن المنشور عبارة "إحنا واثقين فيكم وفي كل زمايلكم.. إنتم قدها، وهتعدوا بينا لبر الأمان".

الجيش الأبيض الأكاديمية الوطنية للتدريب الأطباء فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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