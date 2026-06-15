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لماذا يطلق على كرة القدم "سوكر" في أمريكا وكندا خلال كأس العالم؟

كتب : نهي خورشيد

05:26 ص 15/06/2026
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    لماذا يطلق على كرة القدم سوكر في أمريكا وكندا خلال كأس العالم (1)

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تعرف كرة القدم في معظم دول العالم بالمسمي التقليدي "فوتبول" إلا أن الولايات المتحدة وكندا والمستضيفتان لكأس العالم 2026 تستخدمان مصطلحاً مختلفاً هو "سوكر".

ووفقاً لشبكة بي بي سي البريطانية فإن مصطلح سوكر يعود لعدد من الباحثين والمؤرخين الرياضيين بإنجلترا في القرن التاسع عشر، حين كانت اللعبة في بدايات تنظيمها الرسمي على يد خريجي جامعة أكسفورد ومدارس النخبة البريطانية الذين أسسوا عام 1863 الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

في تلك الفترة، كانت اللعبة تعرف باسم "Association Football" للتمييز بينها وبين رياضة أخرى شائعة آنذاك هي "Rugby Football".

ومع انتشار أسلوب اختصار الكلمات في الأوساط الجامعية الراقية خلال أواخر القرن التاسع عشر، بدأ الطلاب في إضافة "er" إلى الكلمات المختصرة مثل Rugger للرجبي.

ومن هنا، ظهرت كلمة "Soccer" كاختصار مشتق من منتصف كلمة Association، إذ تم أخذ مقطع "Soc" وإضافة er ليصبح المصطلح المتداول بين الطلاب قبل أن ينتقل تدريجياً إلى الاستخدام العام.

ومع توسع انتشار اللعبة عالمياً، انتقل المصطلح إلى عدد من الدول مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكندا، بينما استقرت كلمة Football في بريطانيا وبقية أوروبا كمصطلح رسمي للعبة.

وفي الولايات المتحدة تحديداً، اكتسبت كلمة Football معنى مختلفاً، إذ أصبحت تشير إلى كرة القدم الأمريكية وهو ما جعل استخدام كلمة Soccer ضرورياً للتمييز بين اللعبتين.

ورغم أن المصطلحين استخدما معاً في بريطانيا لسنوات طويلة حتى الثمانينيات، فإن كلمة Football أصبحت لاحقاً الأكثر انتشاراً، بينما تراجع استخدام Soccer داخل المملكة المتحدة لكنه ظل مصطلحاً رسمياً وشائعاً في أمريكا الشمالية وعدد من الدول الأخرى.

ويشير مؤرخون رياضيون إلى أن الجدل حول التسمية أصبح جزءاً من الثقافة الرياضية الحديثة، رغم أن الأصل التاريخي لكلمة Soccer بريطاني بحت نشأ في الجامعات وليس في الولايات المتحدة كما يعتقد البعض.

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كأس العالم 2026 سوكر كرة القدم

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