كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل التقنية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطوير تجربة البث والتحكيم خلال بطولة كأس العالم 2026.

وظهر حكام كأس العالم مرتدين جهازاً أسود مثبتاً على الرأس، بهدف تطوير تجربة البث التلفزيوني ونقل تفاصيل المباريات بشكل أكثر دقة وواقعية.

وبحسب موقع The Sporting News، فإن هذا الجهاز عبارة عن كاميرا صغيرة تعرف باسم Ref Cam يتم تثبيتها على رأس الحكم بحيث تتجه في نفس زاوية رؤيته داخل الملعب، مما يتيح للمشاهدين متابعة اللقطات من منظور الحكم بشكل مباشر أثناء سير اللعب.

وتمنح هذه التقنية الجماهير تجربة بصرية مختلفة، إذ تنقل ما يراه الحكم لحظة بلحظة سواء في حالات التحكيم أو التفاعل مع مجريات المباراة، وهو ما يضيف بعداً جديداً لتغطية المباريات ويعزز من تفاعل المشاهدين مع القرارات التحكيمية.

ورغم أن شكل الجهاز على رؤوس الحكام يبدو غير مألوف أو حتى طريفاً أثناء الحركة داخل الملعب، إلا أن الهدف الأساسي منه هو تحسين جودة النقل التلفزيوني وتقديم زوايا تصوير أقرب لواقع المباراة وهو ما تم تجربته بالفعل في بعض المباريات الدولية السابقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقنية ليست الأولى من نوعها، لكنها تطبق على نطاق أوسع في بطولة كأس العالم 2026.