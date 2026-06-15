خطف اللاعب ياسين العياري، الأنظار إليه في مباراة تونس والسويد التي جمعت بينهما فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السادسة بكأس العالم 2026.

وسجل ياسين العياري هدف السويد الأول في مرمي تونس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن في مشهد أثار استغراب المتابعين، رفض اللاعب الاحتفال بهدفه.

سر عدم احتفل ياسين العياري بهدفه أمام تونس

عدم احتفال ياسين العياري بهدفه في شباك تونس يأتي بسبب انحداره لأصول تونسية، حيث ينتمي لأب تونسي وأم مغربية، وكان قريبًا من تمثيل منتخب نسور قرطاج.

حيث عرض عليه الاتحاد التونسي لكرة القدم تمثيل منتخب تونس نظرًا لأصوله التونسية، لكن اللاعب رفض وفضل تمثيل منتخب السويد.

لهذا السبب رفض اللاعب الاحتفال بهدفه أمام تونس احترامًا للجماهير التونسية، واكتفي برفع يديه ومن ثم السجود على أرضية الملعب.

هدف ياسين العياري أمام تونس في كأس العالم

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