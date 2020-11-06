بعد بروتوكول ظهور أطباء الأسنان.. تفاصيل كود البرامج الطبية بـ "الأعلى للإعلام"

مصراوي

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان برئاسة النقيب إيهاب هيكل، لبحث وضع بروتوكول ينظم ظهور أطباء الأسنان في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن اللقاء يمثل بداية المشاورات للاتفاق على وضع ميثاق خاص بظهور أطباء الأسنان في وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف هيكل: ليس لدينا أي اعتراض أن يظهر الطبيب في الإعلام، لكن بشرط أن يدلي بمعلومات سليمة، لافتا إلى أن لجنة آداب المهنة تعد ميثاقا كاملا، يتضمن أن من يظهر في الإعلام يكون من خلال لجنة علمية، فلو كانت الحلقة لايف يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونتواصل مع الطبيب ونعطيه محاذير ومن يخالف ذلك يتم إحالته للتأديب، بينما الحلقة المسجلة يتم عرضها على لجنة علمية قبل بثها والتأكد من التزامها بالمعايير التي تم الاتفاق عليها.

وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودا ينظم آلية عمل البرامج الطبية على النحو التالي:

- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.