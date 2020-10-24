أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي انتخابات النواب مناظرة ترامب وبايدن الأهلي والوداد الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

بالصور.. توافد الناخبين على مقار اللجان بأكتوبر في أول أيام انتخابات النواب في الداخل

10:53 ص السبت 24 أكتوبر 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد نصار:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

بدأ توافد الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة.

ورصدت عدسة مصراوي توافد الناخبين من كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم في مدرسة جيل 2000 وعدد من مدارس السادس من أكتوبر وذلك تزامنا مع الساعات الأولى لفتح اللجان أمام الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2020

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106060

    عدد المصابين

  • 98624

    عدد المتعافين

  • 6166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 41992013

    عدد المصابين

  • 31184544

    عدد المتعافين

  • 1142731

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول رد إثيوبي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة: "سنكمل لا محالة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا