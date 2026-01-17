أوضح بعض خبراء سوق المال، تحدث إليهم "مصراوي"، أن ارتفاع الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يرجع بالأساس إلى صعود سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، إلى جانب عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب على السهم، بينما تراجعت أسهم المستثمرين الأفراد في مؤشري EGX70 وEGX100، بسبب التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.56%، بينما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 5.76%، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 4.55%، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

واتفقت معه حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، قائلة إن ارتفاع الأسهم القيادية يرجع بشكل أساسي إلى أداء سهم البنك التجاري الدولي، في حين جاء أداء باقي الأسهم القيادية محايدًا، مؤكدة أن قطاع البنوك كان المحرك الرئيسي لارتفاعات البورصة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت حنان إلى أنه على الرغم من صعود المؤشر الرئيسي EGX30، فإن السوق سجل خسائر تقدر بنحو 19 مليار جنيه، نتيجة التباين في أداء المؤشرات.

من جانبه، أكد محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن الأسهم القيادية ارتفعت بسبب صعود سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر، مرجعًا ذلك إلى عمليات الشراء الطبيعية من قبل المستثمرين الأجانب على السهم.

وأوضح محمد أن سبب انخفاض مؤشري EGX70 وEGX100 ، يرجع إلى أن هذه الأسهم أسهم مستثمرين أفراد وليس مؤسسات، حيث يسيطر القلق والخوف على المستثمرين الأفراد بسبب التوترات الجيوسياسية المتوقعة بين أمريكا وإيران، متوقعًا استمرار حالة القلق لدى المستثمرين الأفراد حتى تهدئة الأوضاع الجيوسياسية، خاصة بين أمريكا وإيران.

وأضاف أن أحجام التداول شهدت تراجعًا، حيث سجلت قيم التداول يوم الخميس الماضي نحو 4.7 مليار جنيه، مقارنة بـ7.8 مليار جنيه في جلسات سابقة، متوقعًا تحسن الأوضاع مع بداية جلسات الأسبوع المقبل، مدعومًا بهدوء التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران. وأشار إلى أن السوق قد يشهد حركة تصحيحية صاعدة لأسهم EGX70 وEGX100، لتتناغم مع مستوى 44 ألف نقطة الذي حققه المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الماضي.

