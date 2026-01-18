استطلاع هلال شعبان اليوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1447 هـ، اليوم الأحد حيث تقوم اللجان الشرعية التابعة للدار بعملية الرصد لتحديد بداية الشهر.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية الموعد الرسمي لشهر رمضان 2026 وفقًا لحسابات الفلك التي أوضحت أن موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلادياً سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.