ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية؟

كتب- أحمد الخطيب:

09:22 ص 18/01/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 18-1-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4103 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5275 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6155 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7034 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49240 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218757 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 351700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

