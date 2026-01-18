بعد وفاة 5 أشقاء.. مأساة سخان الغاز تعيد التحذير من "القاتل الصامت"

كتب – محمد صلاح

أعادت واقعة وفاة 5 أشقاء اختناقًا بسبب سخان الغاز، ناقوس الخطر مجددًا بشأن مخاطر الاستخدام الخاطئ لأجهزة الغاز الطبيعي داخل المنازل، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال فصل الشتاء.

وتأتي الحادثة لتؤكد أن الإهمال في صيانة الأجهزة أو تركيبها في أماكن مغلقة قد يتحول إلى كارثة إنسانية خلال دقائق.

وأكد مختصون في السلامة المهنية أن أول أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق غير الكامل هو السبب الرئيسي في هذه الحوادث، موضحين أنه غاز عديم اللون والرائحة، وقد يؤدي للوفاة بسرعة دون أن يشعر الضحية بأي أعراض واضحة، لذلك وصفه البعض بـ"القاتل الصامت".

احتياطات واجبة لتجنب الكوارث

وشدد الخبراء على عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها، أبرزها:

عدم تركيب سخانات الغاز داخل الحمامات أو غرف النوم، وضرورة وضعها في أماكن جيدة التهوية.

التأكد من وجود مدخنة سليمة لتصريف نواتج الاحتراق خارج المنزل.

إجراء صيانة دورية للسخان بواسطة فنيين معتمدين، وعدم العبث بصمامات الأمان.

ملاحظة لون اللهب، حيث يشير اللون الأصفر إلى خلل خطير، بينما اللون الأزرق يدل على الاحتراق السليم.

التوقف فورًا عن استخدام السخان عند الشعور بصداع أو دوخة أو غثيان، مع فتح النوافذ وإغلاق مصدر الغاز.

تحذير من سلوكيات خاطئة

وحذر المختصون من النوم أثناء تشغيل سخان الغاز، أو تركه يعمل لفترات طويلة دون تهوية، أو الاعتماد على أجهزة قديمة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدين أن هذه العادات قد تكون سببًا مباشرًا في وقوع حوادث اختناق.

دعوات للتوعية والرقابة

وطالب خبراء السلامة بتكثيف حملات التوعية الإعلامية، وتشديد الرقابة على أماكن بيع وتركيب سخانات الغاز، إلى جانب تشجيع المواطنين على تركيب كواشف أول أكسيد الكربون داخل المنازل، لتفادي وقوع كوارث جديدة.

وأكدوا أن الالتزام بإجراءات السلامة البسيطة كفيل بتجنب مآسٍ إنسانية مؤلمة، مثل تلك التي فقدت فيها أسرة كاملة أبناءها في لحظات.