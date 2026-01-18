إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

09:41 ص 18/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.26جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

