ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.26جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.