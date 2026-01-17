أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خطورة واقع الاستقطاب الدولي الراهن، مشيرًا إلى أن الوساطة لم تعد تؤدي دورها الحقيقي في عالم منقسم.

وقال "موسى"، خلال كلمته بالاجتماع الخامس والثلاثين الذي نظّمه مركز نظامي جنجاوي الدولي للسلام بالتعاون مع الأمم المتحدة، إن العالم اليوم لا يتيح وساطة فعّالة في ظل الاستقطاب الحاد، محذرًا من إساءة استخدام أدوات السلام وتسخيرها لخدمة مصالح القوى الكبرى، ذلك الأمر الذي أدى إلى فقدان الوساطة لمعناها وجوهرها الحقيقي.

ودعا موسى، إلى مراجعة آليات إدارة النزاعات الدولية، واستعادة مصداقية أدوات السلام والوساطة، بما يضمن احترام القانون الدولي ويعيد للتعددية دورها كإطار عادل وفعّال لحل الأزمات والصراعات.

وناقش الاجتماع قضايا إعادة تشكيل التعددية الدولية في عالم يشهد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية والتحولات العميقة في النظام العالمي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين ودور الوساطة في فضّ النزاعات.