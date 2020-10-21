بتكلفة 60 مليون جنيه.. افتتاح مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجمع مواقف السرفيس الحضارية بالمريوطية والمقامة على مساحة 6300 متر بتكلفة 60 مليون جنيه أعلى القطاع المغطى حديثا بمسار ترعة المريوطية من شارع الهرم في اتجاه الجنوب.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، على أن المشروع يستهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق، مشيراً إلى أن مواقف المريوطية تتسع لأكثر من 220 سيارة مما يساهم بشكل كبير في تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين.

كما افتتح المحافظ، موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمقام على مساحة 6000 م2 بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراعاة عدد من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين وشملت إنشاء بوابات دخول وخروج إلكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين ومظلات وكافتريات لخدمة المترددين عليهما وغرف للخدمات والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات أمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه.

وحرص المحافظ، خلال افتتاح مواقف المريوطية وميدان الجيزة على توعية السائقين داخل المواقف بأهمية الحفاظ على ما تم إنجازه والالتزام بخطوط السير وعدم الوقوف العشوائي خارج المواقف لعدم سحب تراخيص المركبات مشدداً على عدم غسل السيارات بالمواقف أو القيام بأعمال تغيير الزيوت والتشحيم للحفاظ على الأرضيات من التهالك.

وأكد على أنه تم تخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة المواقف على مدار اليوم لضمان حسن سيرهما دون أي معوقات وتحقيق العائد الاستثماري منهما والاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الإدارة والتشغيل.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس جهاز السرفيس بعدم السماح بأي تقصير في إدارة وتشغيل وانتظام سير العمل بالمواقف أو بتواجد أي سيارة سرفيس خارجهم لعدم إعاقة الحركة المرورية خاصة وأن المواقف متواجدة بمناطق حيوية تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

رافق المحافظ في جولة الافتتاحات، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.