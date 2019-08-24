"الإعلاميين" تخاطب "الأعلى للإعلام" بقرار وقف ريهام سعيد

كتب - مصطفى علي:

أرسل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يخطره بقرار النقابة بمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين تقنين أوضاعها مع النقابة، طبقا للمادتين 2 - 19 من قانون النقابة.

وجاء فى الخطاب، أن ذلك جاء بناءً على ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية ببرنامج صبايا المُذاع على قناة الحياة والذى تقدمه ريهام سعيد وما احتوى من ألفاظ وعبارات وأوصاف مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، وبالتحقيق بعد البحث بجداول النقابة من عدمه، تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول القيد أو حصولها على تصريح مزاولة المهنة.

وأهاب نقيب الإعلاميين، بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مخاطبة الوسائل الإعلامية لمنع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد تقنين أوضاعها بالنقابة، حتى لا تقع الوسائل الإعلامية تحت طائلة القانون بالسماح لغير الإعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

وأثارت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة).

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك أعلنت قناة الحياة وقف الإعلامية وبرنامجها لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت ريهام سعيد في وقت متأخر من مساء أمس، اعتزالها الفن والإعلام.