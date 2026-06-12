أعلنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية العمل، توفير 2500 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات المنسوجات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للذكور والإناث وفقًا للخبرات والمؤهلات المطلوبة، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.

"المحافظة حريصة على ربط الشباب بسوق العمل"

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية العمل على توفير فرص عمل متنوعة بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في الاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة ودعم جهود التنمية.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط الشباب بسوق العمل وتوفير فرص تتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

"2500 فرصة في تخصصات متنوعة"

من جانبه، أوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالجيزة، أن الوظائف المتاحة تشمل 500 فرصة لوظيفة عاملة أوفر، و500 فرصة لوظيفة عامل سنجر، و500 فرصة لوظيفة عامل أورليه.

وأضاف أن الفرص تشمل أيضًا 300 وظيفة عامل جوكر، و300 وظيفة عامل تشطيب، و200 وظيفة عامل مساعد، بالإضافة إلى 100 فرصة لكل من عامل تعبئة وعامل مكواة.

"الرواتب وفق الخبرة والمؤهل"

أشار مدير مديرية العمل إلى أن الرواتب يتم تحديدها وفقًا للخبرة وطبيعة الوظيفة، موضحًا أن فرص العمل متاحة للحاصلين على مؤهلات متوسطة أو بدون مؤهل، مع إتاحة التقديم للذكور والإناث بحسب متطلبات كل وظيفة.

"أماكن وشروط التقديم"

دعت محافظة الجيزة الراغبين في التقدم للوظائف إلى التوجه إلى مقر مديرية العمل بالجيزة الكائن في 80 شارع صلاح سالم بجوار محكمة الجيزة – الدور الأول، أو مكتب عمل أكتوبر بالحى الحادي عشر، عمارة 22 (ب)، الدور الأول، سنتر البكري.

وأوضحت المحافظة أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد، وشهادة الموقف من التجنيد، وكعب العمل، وذلك لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الفرص المتاحة.