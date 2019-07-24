"سامحوني جميعكم".. ماذا قالت ريهام سعيد في مرضها الخطير؟

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كتب- يوسف عفيفي:

منذ أن تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، لمرضها الأخير، وحرصت على التواصل مع متابعيها على صفحتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أدعية دينية، وفيديوهات، وجهت بها مجموعة من الرسائل.

وتعرضت ريهام سعيد لأزمة صحية بإصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وأجرت على أثره عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طالبها الأطباء بالراحة لمدة شهر، في محاولة للقضاء على الميكروب.

ويرصد مصراوي، أبرز ما نشرته ريهام على صفحتها الرسمية، منذ إصابتها بالمرض.

1- لا أعاني من مرض جلدي يؤدي لسقوط الوجه، ومستعدة للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج.

2- كل ما يخيفني وصول الميكروب للمخ.

3- اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف: "كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".

4- عانيت خلال الأربع سنوات الأخيرة من حالة مرضية لكن ثابرت من أجل أطفالي والحالات التي يساعدها برنامجي.

5- حياتي ما زالت مهددة وقد يصل الميكروب إلى المخ: "مش هقدر أشتغل دلوقتي".

6- مرضي ميكروب خطير يتسلل إلى منطقة تسمى مثلث الموت بسبب ضعف المناعة.

7- "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا، أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء".

8- "الدكتور مانعني من الحركة ونزلت ومسمعتش الكلام، واتسبب في اللي أنا فيه، بس هفضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر.. إحنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطولة نفتخر بيها أمام العالم.. تحيا مصر".

9- وجهت رسالة لزوجها قائلة: "متشكرة على وقفتك دايمًا في ضهري".

10- "افعل ما شئت، فكما تدين تُدان.. اقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا، ولا نحن نملك رغبة التبرير".

11- "الحياة صعبة ولازم نكافح فيها".

12- تعلق بالله ثم بنفسك.. فلا نفسك تخون ولا الله يرحل.

13ـ الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني لا تحرموني من الدعوات وسامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحد.

14ـ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك.

أثارت ريهام، قلق جمهورها عقب إعلانها نهاية الشهر الماضي، تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بمرض بكتيريا الوجه، ويعتبر الميكروب خطير ويتسلل إلى منطقة تسمى مثلث الموت بسبب ضعف المناعة لديها على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية.

View this post on Instagram جميله متشكره ولادي بحيكوا A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Jul 5, 2019 at 3:48pm PDT

View this post on Instagram دعوه ولا اجمل .. ربنا يتقبل دعائها ويقومني بالسلامة #ريهام_سعيد A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Jul 6, 2019 at 5:47pm PDT