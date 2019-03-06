مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتوزيع منتجات "الخدمة الوطنية" بمنافذ التموين

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقع على الاتفاقية كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع، قال الدكتور علي المصيلحي، إنه بمقتضى الاتفاقية يمد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية منافذ وزارة التموين، المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جميعتي والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضراوات والأسماك واللحوم تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

وأكد الوزير أهمية الاتفاقية إذ أنها تؤكد دور وزارة التموين في ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار.

وذكر المصيلحي، خلال حديثه للصحفيين، أن الاتفاقية في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لدعم السياسات الوطنية ولتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن وزارة التموين تنفذ هذه التكليفات من خلال منظومة متكاملة لجميع الجهات التابعة للوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بدءًا من توفير السلع ومرورًا بوضع السياسات الخاصة بالتوزيع بما يضمن العدالة الاجتماعية وانتهاءً بأساليب التوزيع، وذلك من خلال عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحداث توازن في أسعار السلع الغذائية بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأوضح وزير التموين أن القوات المسلحة، متمثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لها إسهامات كبيرة في كثير من المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي، مثل الصوب الزراعية، ومزارع الأسماك، وتربية المواشي الحية، منوهًا إلى أن إحدى مزايا التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو الاستفادة من منتجاتها الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة للمواطن المصري.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل سنوية على أن يعمل هذا الفريق بصفة دائمة على متابعة عملية التنفيذ والتنسيق لتذليل أي عقبات وتقديم تقارير دورية بما يتم تنفيذه .

وأكد شعراوي، أن الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي.