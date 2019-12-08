علي عبدالعال: بعض الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

جدّد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتقاده لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن عدد من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وفقًا للدستور، وتستقل في إدارة العمل التنفيذي ولا تصدر مشكلاتها للرأي العام والرئيس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدًا أن أموال الدولة يتم إهدارها مثل ما يحدث في تسجيل العقارات من قبل الشهر العقاري، وعدم الفاعلية في التسجيل من جانب الشهر العقاري تجاه المواطنين ما يهدر ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تقدم إجابات على هذه التساؤلات.

ولفت "عبدالعال" إلى أنه آن الأوان، أن يتحمل المجلس مسؤوليته أيضًا بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات، موجهًا حديثه لوزير شئون مجلس النواب: "إذا لم تتقدم الحكومة بقانون للشهر العقاري خلال 15 يومًا سنعمل على تفعيل الاستجوابات وفقًا للائحة".