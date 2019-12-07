"الأوقاف" تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة سيكون "أمة اقرأ.. أمة أتقن.. بين علماء الأمة وعلماء الفتنة"، في جميع المساجد التابعة للوزارة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ديننا مبني على العلم والعمل؛ إذ يقول سبحانه: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ كما إنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما يَصْنَعُ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي الأرْضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ".

وأضاف وزير الأوقاف - في بيان اليوم السبت- إن "فضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمر عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِياءِ وإنَّ الأنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وإنَّما ورَّثُوا الْعِلْمَ، فواجب أمة اقرأ أن تقرأ وأمة أتقن أن تتقن خدمة لديننا ودنيانا، فإن الناس لن يحترموا ديننا ما لم نتفوق في أمر دنيانا، فإن تفوقنا في أمر دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا".

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