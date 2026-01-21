إعلان

بسعر 90 يورو.. Honor تُعلن عن واحدة من أفضل الساعات الذكية

كتب : مصراوي

07:28 ص 21/01/2026

ساعة Honor الجديد

وكالات

قررت Honor تعزيز مبيعاتها من الأجهزة المحمولة، إذ أعلنت عن ساعة ذكية جديدة بمواصفات منافسة.

تأتي ساعة Honor Watch GS 5 بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده "44/44/9.9" ملم، وزنه 26 ج، وصنع هيكلها من الألمنيوم وألياف بلاستيكية خاصة تمنحه متانة ومقاومة ممتازة ضد الصدمات والخدوش.

وجاءت شاشاتها من نوع AMOLED بمقاس 1.32 بوصة، دقة عرضها "466/466" بيكسل، سطوعها يصل إلى 1500 nits، كثافتها 352 بيكسل/الإنش تقريبا.

وتعمل الساعة بنظام MagicOS 9، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، كما زوّدت بمكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى واستقبال الإشعارات.

ودعمتها Honor بتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات المشي اليومية للمستخدم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 495 ميلي أمبير، وستطرحها في الأسواق العالمية بسعر 90 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.

أفضل الساعات الذكية الساعات الذكية Honor Honor ساعات

