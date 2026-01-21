أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي

شارك محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي صورة خلال قضائه فترة راحة.

ونشر عبد المنصف عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة خلال تواجده في أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية.

وتصدر عبد المنصف المشهد خلال الفترة الماضية، بعد إعلان الممثلة إيمان الزيدي انفصالها عنه، بعد زواج دام لمدة 7 سنوات، دون أن يتم الإعلان عنه من قبل.

وكانت لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف، أعلنت أمس الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، عدم وجود أي خلاف بينها وبين زوجها، بسبب خبر ارتباطه في وقت سابق بالفنانة إيمان الزيدي، مشيرة إلى أن أي شخص يمكن أن يخطأ.

