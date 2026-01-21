حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-1-2026، على أغلب مدن ومناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الأربعاء يسود بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إذ ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة البكري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

- السويس الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

- العريش الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- الطور الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

- الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- بني سويف الصغرى 11 والعظمى 23

- المنيا الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- أسيوط الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26 درجة.

- قنا الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.



- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.